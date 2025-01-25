Сенат конгресса США утвердил Хегсета на должность главы Пентагона

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Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона, передает РИА Новости.

Согласно результатам голосования, кандидатура Хегсета прошла с минимальным необходимым перевесом. Мандаты в новом составе верхней палаты конгресса разделены 53 на 47 в пользу республиканцев.

Однако номинанта действующего лидера Штатов Дональда Трампа поддержали не все представители партии, что потребовало вмешательства вице-президента Джей-Ди Вэнса как председателя законодательного органа.

Трамп вступил в должность 47-го президента США 20 января 2025 года. Он принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации. Республиканец произнес традиционные слова присяги, держа при этом руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.

В первый день на президентском посту Трамп подписал несколько десятков документов за 47 минут.

