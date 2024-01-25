Политолог предположил, для чего Трамп заявил о причастности США к теракту 11 сентября

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Слова экс-президента США Дональда Трампа о причастности Америки к теракту 11 сентября 2001 года – хитрый ход, гарантирующий ему безопасность в предвыборной гонке. Об этом заявил доктор политических наук Кирилл Коктыш в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Недавно во время своего выступления перед избирателями Трамп сказал, что Америка – единственная страна, виновная в теракте 11 сентября. Политолог считает, что он сделал такое заявление, чтобы "его банально не убили", ведь вероятность покушения сейчас высока. По его мнению, все понимают, что Трамп может превратиться в реального кандидата на победу в президентских выборах США.

Эксперт указал, что тема самого страшного теракта в истории Соединенных Штатов до сих пор актуальна среди американцев, а озабоченность Трампа этим вопросом может расположить избирателей. Коктыш уверен, что вокруг теракта всегда было много слухов, а те, кто расследовал преступление, погибали.

"Эта тема ляжет достаточно хорошо на массового американского избирателя", – сказал он.

Политолог также предположил, что в выступлении экс-президента скорее был акцент на деньгах, потраченных на ведение военных кампаний на Ближнем Востоке с целью борьбы с терроризмом. Речь идет о триллионах долларов, часть из которых просто исчезла, уточнил он.

"Трамп сказал не просто про 11 сентября, он сказал про деньги, которые в связи с этим были расходованы и которые были перераспределены в частные карманы", – подчеркнул Коктыш и добавил, что для американского избирателя коррупция является также наболевшей темой.

Ранее Трамп объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Его оппонент, экс-поспред США при ООН Никки Хейли признала свое поражение. Трамп же, в свою очередь, выразил уверенность в собственной победе на президентских выборах в ноябре этого года.

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