РФ расширит взаимодействие с Ираком в сфере безопасности – посол

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Россия и Ирак расширят сотрудничество в сфере безопасности, сообщил посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев в интервью газете "Известиям".

По его словам, Москва планирует расширять свое присутствие в Ираке и вкладывать дополнительные средства в сферы, связанные с безопасностью и финансами.

"Есть сферы сельского хозяйства, промышленности, воды, энергетики – здесь тоже хорошие перспективы", – отметил дипломат.

Он обратил внимание на то, что отношения России и Ирака на данный момент находятся на очень высоком уровне.

Ранее сообщалось, что США и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны. В ходе данного диалога планируется определить шаги по осуществлению будущей операции.

Отмечается, что Вашингтон настаивает на том, чтобы график вывода войск учитывал текущую ситуацию в Ираке и степень стабильности правительства. В то же время руководство Ирака считает, что вывод войск США не должен зависеть от каких-либо обстоятельств.

В начале этого года премьер-министр арабской республики Мухаммед ас-Судани заявлял, что для присутствия сил международной коалиции закончились какие-либо оправдания. Он отмечал, что Багдад будет предпринимать конкретные шаги с целью завершения пребывания иностранных военных в стране.