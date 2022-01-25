Госдума приняла в I чтении законопроект об организации местного самоуправления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект об организации местного самоуправления в России. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
"Документ подготовлен в развитие положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления в государстве", – говорится в сообщении.
Документом предусматривается, что муниципальные выборы являются способом формирования представительного органа муниципального образования. Руководители местных дум и советов депутатов при этом выбираются либо гражданами, либо самим представительным органом. В числе кандидатов могут быть как сами депутаты, так и лица, представленные главой региона.
Помимо этого, усиливается ответственность глав муниципалитетов и руководителей местных администраций перед главой региона. Они могут получить выговор или вовсе быть отстранены от своих должностей в случае систематического недостижения минимальных показателей эффективности.
Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается срок полномочий продолжительностью пять лет.
В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Документ закрепил в качестве официального названия должности руководителя субъекта РФ термин "глава" с дальнейшим указанием названия конкретного региона страны. Также он отменил запрет на пребывание в должности главы региона больше двух сроков подряд.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: