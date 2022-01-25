Госдума приняла в I чтении законопроект об организации местного самоуправления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект об организации местного самоуправления в России. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Документ подготовлен в развитие положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления в государстве", – говорится в сообщении.

Документом предусматривается, что муниципальные выборы являются способом формирования представительного органа муниципального образования. Руководители местных дум и советов депутатов при этом выбираются либо гражданами, либо самим представительным органом. В числе кандидатов могут быть как сами депутаты, так и лица, представленные главой региона.

Помимо этого, усиливается ответственность глав муниципалитетов и руководителей местных администраций перед главой региона. Они могут получить выговор или вовсе быть отстранены от своих должностей в случае систематического недостижения минимальных показателей эффективности.

Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается срок полномочий продолжительностью пять лет.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Документ закрепил в качестве официального названия должности руководителя субъекта РФ термин "глава" с дальнейшим указанием названия конкретного региона страны. Также он отменил запрет на пребывание в должности главы региона больше двух сроков подряд.