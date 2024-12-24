Посольство РФ в Пхеньяне: песня "Довоюй, родной" набирает популярность в КНДР

Фото: телеграм-канал "Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK"

Песня "Довоюй, родной" набирает популярность в Северной Корее после того, как она была спета на концерте по случаю официального визита в КНДР министра обороны России Андрея Белоусова в конце ноября, передает пресс-служба российского посольства в Пхеньяне.

"Трогательная композиция нашла отклик в сердцах корейцев и теперь набирает популярность по всей стране", – рассказали в диппредставительстве.

Там добавили, что после трансляции концерта песню часто можно услышать в местных ресторанах, кофейнях и других общественных местах.

Белоусов прибыл с официальным визитом в Северную Корею 29 ноября. В КНДР у министра прошли двусторонние встречи с представителями военного и военно-политического руководства республики.

Во время переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне Белоусов подчеркнул, что военное сотрудничество между Россией и КНДР находится в стадии активного расширения. По его словам, ключевую роль в укреплении отношений между странами играют доверительные контакты лидеров обеих стран.

