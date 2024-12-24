Популярный у россиян магазин на границе РФ и Финляндии закроется 29 декабря

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Супермаркет, который находится на границе между Финляндией и Россией и пользуется спросом у россиян, закроется 29 декабря, сообщает "Московский комсомолец".

При этом причины закрытия торговой точки не раскрываются. Магазин находится рядом с пунктом пропуска "Ваалимаа – Торфяновка" на территории Финляндии. По данным местного издания 47news, россияне пересекали границу, делали покупки в магазине и возвращались в Россию, имея при себе открытую визу Финляндии.

Между тем в Финляндии наблюдается рост числа обанкротившихся компаний. По данным СМИ, в текущем году таких организаций уже стало больше, чем в 2023 году. Каждый месяц банкротами становятся примерно 260 компаний.