Финляндия первой в ЕС начала добычу урана

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Финская горнодобывающая и химическая компания Terrafame первая в Евросоюзе начала добычу урана. Об этом сообщается на сайте организации.

Соответствующее разрешение было выдано Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK). Извлеченный уран будет доставляться за границу для дальнейшей переработки. Затем его будут использовать в производстве атомной энергии.

Ожидается, что завод компании выйдет на полную мощность к 2026 году, когда объем производства урана составит порядка 200 тонн в год.

В середине мая президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в Соединенные Штаты урана из России.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что данный запрет приведет к новым потрясениям в мировой экономике. Он также указал, что Белый дом вредит своей экономике, не имея достаточно национальных обогатительных мощностей.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал данный запрет с непростой конкуренцией с атомной отраслью России. Так, по его словам, Штатам тяжело конкурировать с РФ на международной арене. Поэтому они "бьют по всем нормам международной торговли", а их запрет – "не что иное, как недобросовестная конкуренция".