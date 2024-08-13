В Финляндии начался лесопромышленный кризис из-за запрета древесины из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Финляндии начал разгораться лесопромышленный кризис. Стране не хватает древесины после запрета на импорт этого товара из России, сообщает РИА Новости.

По словам доцента кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой, Хельсинки лишили себя 2,8 миллиона кубометров топливной древесины, 4,8 миллиона –необработанных лесоматериалов и 0,5 миллиона – распиленных. Всего речь идет о более 8 миллионах кубов.

Из-за отказа от российской древесины цены на местном рынке выросли. Стоимость бревен взлетела до максимума за последние 15 лет и почти сравнялась с ценами на конечный продукт – пиломатериалы. В то же время производство упало с 12 до 10 миллионов кубометров.

По итогам прошлого года Финляндия заготовила порядка 69–73 миллионов кубометров древесины благодаря собственным запасам. Большую часть использовали под отопление.

Россия в 2022 году экспортировала 3,8 миллиона кубометров необработанной древесины, что на 70% меньше показателя 2021 года. Большая часть поставок пришлась на Китай – 2,25 миллиона кубометров, или 59% от общего объема. Тем не менее и на этом направлении вывоз древесины сократился на 63%.

Падение экспорта связывают с двумя факторами: запретом на вывоз из РФ необработанного леса хвойных и ценных лиственных пород, который действует с января прошлого года, а также введением эмбарго ЕС на российскую лесопромышленную продукцию.

