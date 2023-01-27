Экспорт необработанной древесины из РФ упал на 70% в 2022 году – СМИ

Фото: Zuma/TASS/Jonathan Hayward

Россия в прошлом году экспортировала 3,8 миллиона кубометров необработанной древесины, что на 70% меньше показателя 2021 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Рослесинфорга.

Большая часть поставок пришлась на Китай – 2,25 миллиона кубометров, или 59% от общего объема. Тем не менее и на этом направлении вывоз древесины сократился на 63%. Второе место по поставкам заняла Финляндия, которая импортировала 789 тысяч кубометров, третье – Белоруссия. В последнем случае экспорт, наоборот, увеличился на 18% и составил 242 тысячи кубометров.

Падение экспорта связывают с двумя факторами: запретом на вывоз из РФ необработанного леса хвойных и ценных лиственных пород, который действует с января прошлого года, а также введением эмбарго ЕС на российскую лесопромышленную продукцию.

Эксперты объясняют снижение экспорта кругляка успешной реализацией российских ограничительных мер, призванных увеличить переработку древесины. Так, замглавы РЖД Алексей Шило заметил, что в 2022 году на 36% увеличился объем перевозок леса на обрабатывающие предприятия.

В конце декабря прошлого года стало известно, что экспорт российского газа в Европу в 2022 году сократился до самого низкого уровня с начала столетия. Как отмечало агентство Bloomberg, поставки газа в Европу сейчас осуществляются только через один из пунктов на границе с Украиной и по одной ветке газопровода "Турецкий поток".



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