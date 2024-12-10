Kauppalehti: число обанкротившихся компаний выросло в Финляндии

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В Финляндии наблюдается рост числа обанкротившихся компаний. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит коммерческая газета Kauppalehti.

"В январе – ноябре 2024 года в общей сложности 2 829 компаний были признаны банкротами. В аналогичный период прошлого года было начато 2 517 дел о банкротстве, в сравнении с этим рост в годовом выражении составил 12,4%", – уточняется в публикации.

По данным СМИ, в текущем году таких организаций уже стало больше, чем в 2023 году. Каждый месяц банкротами становятся примерно 260 компаний. Кроме того, в период с 2015 по 2021 год показатель был ниже 2 тысяч предприятий ежегодно. Однако в конце 2022 года был зафиксирован резкий рост.

Ранее в Финляндии начал разгораться лесопромышленный кризис. Стране не хватает древесины после запрета на импорт этого товара из России. Хельсинки лишили себя 2,8 миллиона кубометров топливной древесины, 4,8 миллиона – необработанных лесоматериалов и 0,5 миллиона – распиленных. Всего речь идет о более 8 миллионах кубов.