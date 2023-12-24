Президент Аргентины заявил, что его деньгами распоряжается сестра

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Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не знает размер своей зарплаты. Он отметил, что его деньгами распоряжается сестра. Об этом он сообщил в телепередаче на канале Canal 13.

Как рассказал Милей, сестра Карина – это правая рука и самое доверенное лицо. Он отметил, что без нее никогда не смог бы стать президентом. Именно поэтому всеми финансами и делами президента занимается именно его сестра.

Хавьер Милей победил на выборах в Аргентине 20 ноября. Правый политик уже предложил несколько скандальных мер: долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Вместе с тем он выступает против вступления страны в БРИКС.

Первым заявлением Милея после победы стало обещание сотрудничать со всеми странами "свободного мира". Также он назвал ситуацию в стране, где бедность превысила 40%, критической.