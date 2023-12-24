Турция объявила о начале операции на севере Ирака против РПК

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Турция начала проведение военной операции на севере Ирака против запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны страны.

Операция началась после гибели 12 турецких военнослужащих в столкновениях с боевиками РПК. По предварительным данным министерства, солдаты Турции нейтрализовали 13 террористов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не потерпит террористических образований у своих южных границ, в районе севера Сирии и Ирака. Он подчеркнул, что "сепаратисты-предатели" ответят за пролитую кровь турецких солдат.

В октябре этого года военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана и связанных с ней организаций на севере Сирии.