Президент Турции заявил, что не потерпит террористических организаций у своих южных границ

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Турция не потерпит террористических образований у своих южных границ, в районе севера Сирии и Ирака. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

"Кровавые преступники и те, кто их поддерживает, рано или поздно поймут, что терроризму нет места. Дай Бог, чтобы наши героические солдаты одержали победу", – сказал турецкий лидер.

До этого, в субботу 23 декабря, 6 военных республики погибли на севере Ирака из-за нападения со стороны радикалов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

На этот счет Эрдоган подчеркнул, что "сепаратисты-предатели" ответят за пролитую кровь турецких солдат. Также он уточнил, что на севере Ирака и Сирии уже нейтрализовали 12 террористов.

Ранее, 5 октября, ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК и связанных с ней организаций на севере Сирии. Уточнялось, что воздушные силы нанесли урон 30 целям, включая нефтяную скважину, склад, убежища и пещеры террористов.

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