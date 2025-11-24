Фото: ТАСС/EPA/POOL/SARAH MEYSSONNIER

Некоторые украинцы в западных странах начали продвигать пророссийские точки зрения, отличающиеся от официальной позиции Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

По его словам, соответствующая информация поступила Киеву от служб разведки иностранных государств, сотрудничающих с Украиной. Вместе с тем Зеленский не раскрыл, о ком конкретно идет речь.

Украинский лидер подчеркнул, что подобные усилия не пойдут на пользу стране. Он обратился к указанным гражданам, призвав их укреплять "украинскую позицию и достоинство". Зеленский добавил, что, обладая украинским паспортом, нужно чувствовать "ответственность за Украину".

Ранее президент США Дональд Трамп возложил вину за украинский конфликт на Киев и прошлую американскую администрацию. Он назвал неблагодарным нынешнее "руководство" Украины за отсутствие признательности усилий со стороны Соединенных Штатов.

В ответ на это Зеленский поблагодарил США за вклад в обеспечение безопасности страны. Он указал на важность лидерства Соединенных Штатов в разрешении международных кризисов, подчеркнув, что Киев ценит поддержку Вашингтона.