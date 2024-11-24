МИД России пригрозил жесткой реакцией на враждебные шаги Японии

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Российская сторона будет жестко реагировать на враждебные шаги японского правительства в сторону Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он отметил, что реакция Токио на слова Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" о возвращении к сотрудничеству с Японией в очередной раз продемонстрировала отсутсвие у японской стороны намерений что-либо менять в позитивную сторону.

"В таких условиях будем вынуждены продолжать жестко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", – приводит ТАСС слова Руденко.

Дипломат добавил, что Москва всегда сохраняет готовность к нормализации отношений и возобновлению сотрудничества, которое было бы выгодно обоим государствам. Однако для этого необходим реальный и подкрепленный практическими шагами отказ властей Японии от недружественной политики.

Во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что российская сторона не угрожает Японии и готова выстраивать отношения с соседской страной.

По его словам, в российско-японских отношениях Москва всегда вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору, однако никогда не ухудшала отношений с Токио.

Глава японского МИД Такэси Ивая счел позитивными высказывания президента РФ, однако добавил, что Токио намерен придерживаться санкций против Москвы.

Он также отметил, что правительство Японии сохраняет курс на заключение мирного договора с РФ и решение проблемы принадлежности островов юга Курил.