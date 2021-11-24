Котяков заявил, что майские указы Путина будут выполнены до конца года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Майские указы Владимира Путина будут выполнены до конца 2021 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 1".

"Выполнение майских указов является абсолютным приоритетом для всех", – сказал Котяков.

Ранее Владимир Путин призвал сделать все необходимое, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников. Президент России подчеркнул, что необходимые показатели были зафиксированы в майских указах 2012 года.

До этого Путин поручил обеспечить внесение в законодательство поправок об учете домашних животных. Ответственные лица должны подготовить поправки, которые будут регламентировать нахождение безнадзорных животных на территориях организаций и муниципальных образований. Законопроектом будет предусматриваться ответственность таких организаций.

