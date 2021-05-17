Путин поручил обеспечить внесение в законодательство поправок об учете домашних животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Законодательные поправки о ведении учета домашних животных и мониторинга популяций животных без владельцев необходимо сформировать до 1 декабря 2021 года. Такое поручение правительству дал Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

Также ответственным лицам предстоит подготовить поправки, которые будут регламентировать нахождение безнадзорных животных на территориях организаций и муниципальных образований. Законопроектом будет предусматриваться ответственность таких организаций.

Кроме того, Путин поручил сформировать систему реагирования на сообщения о причинении вреда животным.

Эти и другие поручения направлены на формирование в обществе ответственного отношения к животным.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.

Ранее Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный ветеринарный врач РФ".

