Путин поручил обеспечить внесение в законодательство поправок об учете домашних животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Законодательные поправки о ведении учета домашних животных и мониторинга популяций животных без владельцев необходимо сформировать до 1 декабря 2021 года. Такое поручение правительству дал Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.
Также ответственным лицам предстоит подготовить поправки, которые будут регламентировать нахождение безнадзорных животных на территориях организаций и муниципальных образований. Законопроектом будет предусматриваться ответственность таких организаций.
Кроме того, Путин поручил сформировать систему реагирования на сообщения о причинении вреда животным.
Эти и другие поручения направлены на формирование в обществе ответственного отношения к животным.
Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.
Ранее Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный ветеринарный врач РФ".
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