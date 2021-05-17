Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17 мая, 21:40

Путин поручил обеспечить внесение в законодательство поправок об учете домашних животных

власть животные общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Законодательные поправки о ведении учета домашних животных и мониторинга популяций животных без владельцев необходимо сформировать до 1 декабря 2021 года. Такое поручение правительству дал Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

Также ответственным лицам предстоит подготовить поправки, которые будут регламентировать нахождение безнадзорных животных на территориях организаций и муниципальных образований. Законопроектом будет предусматриваться ответственность таких организаций.

Кроме того, Путин поручил сформировать систему реагирования на сообщения о причинении вреда животным.

Эти и другие поручения направлены на формирование в обществе ответственного отношения к животным.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.

Ранее Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный ветеринарный врач РФ".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать