Депутат МГД Мельникова и член ОП Разворотнева провели вебинар о содержании питомцев

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Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова и член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева провели онлайн-встречу с москвичами о правилах содержания животных в столице, правах и обязанностях владельцев.

"Всем от души советую не покупать животное у заводчиков, если только вы не планируете участвовать в выставках. Могу сказать на личном опыте: в приюте вы найдете отличного друга и любимца, притом что все животные там осмотрены и пролечены, стерилизованы и вакцинированы", – сказала Мельникова.

Она напомнила, что, помимо Федерального закона "Об ответственном обращении с животными", в столице есть правила содержания собак и кошек, которые выпустили еще в 1994 году.

В частности, владельцы животных должны их регистрировать и вакцинировать, а также соблюдать тишину ночью. Выгуливать животных без поводка и намордника можно только в малолюдных местах, при этом на природных территориях это запрещено. Помимо этого, за собаками необходимо немедленно убирать все "отходы".

По словам парламентария, правила существуют и в части здоровья животных. За ним нужно следить, а в случае смерти животного запрещено самостоятельно хоронить кошек и собак, необходима кремация.

"Понятно, что возможность адекватно содержать животных есть не всегда. В этом случае скажу, что каждому москвичу доступны и альтернативные способы обеспечить себе регулярное общение с братьями нашими меньшими. Для этого можно просто приходить в приют в качестве волонтеров. Очень многие москвичи поступают именно так, и это прекрасный выход. Ведь чем больше людей ежедневно контактируют с животными, тем добрее и гуманнее наше общество", – заключила Мельникова.

В свою очередь, Разворотнева добавила, что граждане должны нести ответственность за своих питомцев. Она рассказала о фестивале "Дом для хвостатых на раз-два-три", организованном совместно с приютом "Печатники". Там одинокие собаки и кошки могли найти себе новый дом. Член Общественной палаты напомнила, что в столице ситуацию с бездомными зверями контролируют, проводится масштабная кампания по стерилизации.

"Животные появляются из домов, например, люди взяли собаку и решили потом от нее отказаться, или не стерилизовали из псевдогуманных соображений кошку и выпустили ее погулять на улицу, а потом, не желая, как в старину, топить котят, выкинули их на улицу. Поэтому нужно понимать, что относиться к животным нужно ответственно. Ведь всем, кто посещает приюты или был на нашем недавнем фестивале, очевидно: кошкам и собакам нужен не только уход, но и социализация", – сказала Разворотнева.

Ранее член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева заявила о необходимости доработать закон о жестоком обращении с животными. По ее словам, очень многие позиции можно трактовать по-разному. "Поэтому будем смотреть на правоприменительную практику, думаю, этот закон надо будет править", – отметила она.

