Кабмин предложил запретить вылов китов и дельфинов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Правительство России предлагает ужесточить регулирование рыболовства, запретив добычу китов и дельфинов. Об этом на заседании правительства заявил Михаил Мишустин.

"Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", – пояснил российский премьер.

Он также напомнил о ситуации вокруг "китовой тюрьмы" в Приморском крае в 2018 году, после которой с поручения президента начали корректировать законодательство о добыче и использовании морских млекопитающих. С конца прошлого года получить разрешение на вылов этих животных можно только после того, как его рассмотрит комиссия правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

"Кстати, в этом году таких разрешений не выдавали", – заключил Мишустин.

Ранее депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за выброшенных животных. Законопроект предусматривает введение штрафа в размере 30 тысяч рублей для нарушителей.

