Немецкая партия "Зеленых" осудила новые санкции США против "Северного потока – 2"

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Немецкая партия "Союз 90/Зеленые", не поддерживающая российский проект "Северный поток – 2", осудила новые санкции США против газопровода. Об этом пишет Reuters.
Депутат бундестага ФРГ Омид Норипур подчеркнул, что партия "Зеленых" всегда боролась с российским трубопроводом.
"Новые санкции США неприемлемы и для противников "Северного потока – 2", – подчеркнул политик.
Парламентарий выразил недоумение, как ограничения могут применяться к дружеским странам, когда те проводят сделку с третьей стороной.
"Трубопровод есть и останется неверным немецким решением – не американским", – подчеркнул Норипур.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о планах властей США ввести санкции в отношении двух судов и одной компании, связанных с газопроводом "Северный поток – 2". Как заявил политик, речь идет о компании Transadria Ltd. Кроме того, под ограничения подпадет судно Marlin.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вопиющими односторонние рестрикции США против "Северного потока – 2".
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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