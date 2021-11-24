Немецкая партия "Зеленых" осудила новые санкции США против "Северного потока – 2"

Фото: depositphotos/mikdam

Немецкая партия "Союз 90/Зеленые", не поддерживающая российский проект "Северный поток – 2", осудила новые санкции США против газопровода. Об этом пишет Reuters.

Депутат бундестага ФРГ Омид Норипур подчеркнул, что партия "Зеленых" всегда боролась с российским трубопроводом.

"Новые санкции США неприемлемы и для противников "Северного потока – 2", – подчеркнул политик.

Парламентарий выразил недоумение, как ограничения могут применяться к дружеским странам, когда те проводят сделку с третьей стороной.

"Трубопровод есть и останется неверным немецким решением – не американским", – подчеркнул Норипур.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о планах властей США ввести санкции в отношении двух судов и одной компании, связанных с газопроводом "Северный поток – 2". Как заявил политик, речь идет о компании Transadria Ltd. Кроме того, под ограничения подпадет судно Marlin.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вопиющими односторонние рестрикции США против "Северного потока – 2".