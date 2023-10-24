Трамп по ошибке назвал Орбана лидером Турции

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Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед союзниками в Нью-Гэмпшире назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана турецким лидером.

"Есть такой человек, Виктор Орбан, кто-нибудь слышал о нем? Он, вероятно, один из сильнейших лидеров мира. Он лидер Турции", – сказал экс-президент Штатов.

Орбан ранее заявлял, что если бы Трамп остался лидером США еще на один год, то конфликта на Украине удалось бы избежать. Он также выступал в поддержку Трампа, желал ему успехов на предстоящих выборах президента Америки.

До этого Трамп спародировал действующего президента США Джо Байдена, который не смог найти выход со сцены после выступления в Филадельфии. Закончив выступление, Байден развернулся спиной к зрителям и, не поняв, куда идти, начал жестикулировать помощнику.

