Байден после мероприятия в Белом доме отправился на совещание с разведкой

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Президент США Джо Байден, закончив выступление на мероприятии в Белом доме, отправился на совещание с разведкой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошу прощения, я должен отправиться в ситуационный центр, чтобы разобраться с другим вопросом", – сказал американский лидер.

После этого Байден ответил на интересующие журналистов вопросы и ушел.

Сотрудники ситуационного центра управления разведкой занимают пространство на нижнем этаже западного крыла Белого дома. Байден не завершал мероприятие экстренно, а удалился с него, закончив выступление.

Ранее конгрессвуман Марджори Тейлор Грин не поддержала инициативу Байдена о выделении около 160 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Она заявила, что не планирует продвигать инициативы, при которых страна спонсирует зарубежные конфликты. Грин высказала необходимость в решении правительством США проблем, которые образовались внутри страны.

