Посольство России в Берлине поддержало позицию жителей Штральзунда по Украине

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Посольство России в Берлине поддерживает инициативу жителей Штральзунда, которые предложили провести переговоры между РФ и Украиной в своем городе. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства.

При этом в диппредставительстве подчеркнули, что место проведения двусторонней встречи будет определено после готовности Украины к переговорам.

"Пока еще рано об этом говорить. Тем не менее мы приветствуем позицию неравнодушных жителей Штральзунда, предложивших свой город в качестве места для переговоров", – говорится в сообщении.

Там также напомнили, что Россия не меняла позиции в отношении переговоров с Украиной. Владимир Путин неоднократно говорил об открытости Москвы к общению с Киевом.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Киев в праве самостоятельно принимать решение о переговорах. По его словам, никто не может оказать воздействие на страну в этом вопросе.

Необходимость в дипломатическом урегулировании конфликта также отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом, как считает турецкий лидер, подобная возможность должна быть сохранена. Турция, в свою очередь, готова приложить усилия для прекращения огня.

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