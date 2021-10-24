Захарова назвала решение Госдепа США по визам для россиян адом и садизмом

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Госдепартамента США по визам для россиянам садизмом. По ее словам, Соединенные Штаты превратили банальную для XXI века процедуру в настоящий ад.
Захарова подчеркнула, что американские дипломаты много лет разрушали систему оказания консульских услуг.
"Закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Неужели никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?" – написала она в своем телеграм-канале.
Захарова также подчеркнула, что речь идет не только о туристической составляющей. Она отметила, что это удар по семьям и связям, которые образуют живую ткань отношение между странами.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев считает, что такое решение США – очередная попытка эскалации дипломатической напряженности между странами.
"Власти США системно разрушают международные отношения, выдумывая для этого все новые способы, и бесятся от собственного бессилия. Для того чтобы отношения между нашими странами нормализовались, полагаю, что в первую очередь, Соединённые Штаты Америки должны незамедлительно прекратить свои недружественные действия по отношению к нашей стране", – написал Саралиев в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Госдеп США отнес россиян к категории "Homeless Nationalities" (дословно переводится как "бездомные национальности". – Прим. ред.), члены которой не могут получить американскую визу на территории своей страны. Гражданам РФ рекомендовали обращаться за визой в Варшаву.
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