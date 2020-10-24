Лукашенко провел переговоры с госсекретарем США Помпео

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, сообщает БелТА.

"Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил Лукашенко", – исходит из текста сообщения.

Информация о предмете обсуждения не уточняется. Ранее Помпео призвал привлечь к ответственности тех, кто виноват в "подрыве демократии" в Белоруссии.

Ранее США отказались признать Лукашенко легитимным президентом страны. В американском Госдепартаменте заявили о сфабрикованности прошедших в РБ президентских выборов. В ведомстве отметили, что избрание Лукашенко не было ни свободным, ни честным.