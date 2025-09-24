Полиция в Нью-Йорке не позволила Эрдогану перейти дорогу из-за кортежа Трампа

Фото: ТАСС/EPA/SARAH YENESEL

Полиция в Нью-Йорке не позволила турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану перейти дорогу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел во вторник, 23 сентября. По данным SkyNews, ограничения на передвижения могли быть введены по причине того, что в тот момент по улице, где хотел перейти дорогу Эрдоган, проезжал кортеж президента США Дональда Трампа.

В результате турецкий лидер был вынужден пропустить автомобили его американского коллеги.

Ранее полиция в Нью-Йорке остановила кортеж французского лидера Эммануэля Макрона после его выступления в штаб-квартире ООН. Президент Франции не смог проехать из-за того, что дороги были перекрыты для кортежа Трампа.

В результате Макрону пришлось позвонить президенту США для того, чтобы урегулировать ситуацию. Однако после этого улицу освободили только для пешеходов, из-за чего французский лидер был вынужден вновь позвонить главе Белого дома.

