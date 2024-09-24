Музей в Абхазии закрыл доступ к выставке из-за портрета террориста Басаева

Фото: abgosmuzei.ru

Государственный музей Абхазии принял решение временно закрыть посещение выставки, на которой выставили портрет террориста Шамиля Басаева с подписью "Герой Абхазии". Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство России в Сухуми.

Российские дипломаты назвали демонстрацию портрета террориста недопустимой и обратились в абхазский музей. Там пообещали "в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию".

О появлении в музее изображения Басаева рассказал один из телеграм-каналов, который отметил, что Государственный музей Абхазии был восстановлен за счет средств, полученных из России.

При этом на сайте самого музея нет никаких упоминаний о выставке.

Басаев возглавлял группировки радикальных исламистов. Под его руководством были организованы многие теракты, в том числе теракт на Дубровке и захват школы в Беслане.

Ранее Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии. Уточняется, что российская финансовая помощь будет приостановлена до того, как Абхазия не выполнит ряд обязательств, включая снятие ограничений с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости.