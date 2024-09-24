Сын Трампа заявил, что Зеленский не имеет права критиковать его отца

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Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права критиковать кандидата на должность президента США от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию сына Трампа, размещенную в соцсети X.

Дональд Трамп – младший указал на то, что Зеленскому поступают миллиарды долларов от американских налогоплательщиков, поэтому он не имеет права критиковать его отца. Кроме того, он напомнил, что именно напавший на его отца во Флориде злоумышленник связан с Украиной.

В связи с этим сын кандидата на должность президента США назвал заявления украинского лидера позором.

Ранее Трамп назвал Зеленского "лучшим торгашом в истории", поскольку после каждого его визита в США он уезжает из страны с миллиардами долларов. Республиканец добавил, что президент Украины желает победы демократов на предстоящих выборах в США, так как надеется на продолжение финансовой помощи с их стороны.