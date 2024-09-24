Трамп заявил, что хочет на время стать работником McDonald's

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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп собиреатся поработать в ресторане быстрого питания. Об этом он заявил на митинге сторонников в городе Индиана, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Политик уверен, что ему хватит даже полчаса, чтобы понять трудности профессии.

"Пойду в McDonald's и поработаю на жарке картошки полчаса, хочу посмотреть, как это", – сказал Трамп.

Он также раскритиковал свою соперницу из Демократической партии Камалу Харрис, усомнившись, что в юности она работала в сети быстрого питания.

Ранее Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить начало третьей мировой войны. Он указал на то, что его конкурентка даже не может ответить на самые простые вопросы. Кроме того, как утверждает экс-президент США, Харрис не в состоянии взять на себя ответственность за предотвращение конфликта.

СМИ сообщили, что Трамп дал 41 обещание о том, что он хочет сделать в первый день на посту президента. По данным журналистов, среди упомянутых обещаний – массовые депортации мигрантов и отмена льгот на электромобили. При этом Трамп упоминал эти обещания более 200 раз в ходе своей предвыборной кампании.