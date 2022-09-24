В Венгрии заявили о невозможности решения кризиса на Украине без диалога США и РФ

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Решить сложившуюся на Украине ситуации невозможно без диалога между Россией и Соединенными Штатами. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США <...> эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет. Такова наша позиция", – сказал он.
Как утверждает дипломат, до тех пор, пока кризис на Украине не решен, сохраняется риск эскалации между РФ и НАТО. По словам Сийярто, он надеялся, что на сессии Генассамблеи ООН будет найдет выход из ситуации, но этого не произошло. Тем не менее он считает ООН лучшей площадкой для переговоров по этому вопросу.
Ранее Сийарто заявил, что Евросоюзу необходимо прекратить обсуждение очередного пакета антироссийских санкций. По его мнению, новые ограничения лишь усугубят энергетический кризис в европейских странах.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Венгрии заявили, что продолжат выдачу шенгенских виз россиянам
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