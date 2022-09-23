В Венгрии высоко оценили сотрудничество с "Газпромом"

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Венгрия обширно сотрудничает с "Газпромом", поскольку для нее чрезвычайно важно обеспечить защищенность энергетических поставок в страну, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на полях 77-й Генассамблеи ООН.

"Наше сотрудничество с "Газпромом" проходит в очень честном ключе. <...> Мы хотели бы избежать ситуации, когда какое-либо венгерское домохозяйство, семья или компания были бы ограничены в использовании газа и нефтепродуктов", – приводит его слова РИА Новости.

Сийярто рассказал, что с 1 сентября Венгрия ежедневно получает увеличенный объем поставок. По его словам, свыше уровня существующего контракта в Будапешт поступило 5,8 миллиона кубометров газа по трубопроводу "Турецкий поток", который, по мнению министра, является единственным безопасным и предсказуемым путем доставки энергоносителей в Венгрию.

На полях ГА ООН Сийярто также провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По ее итогам глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не видит смысла гнаться за новым пакетом антироссийских санкций, особенно если речь идет об энергетике.

