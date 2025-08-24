Фото: 123RF/icholakov

Пентагон на протяжении нескольких месяцев блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей ведомства.

По информации издания, Белый дом пытается расположить Кремль к началу мирных переговоров по украинскому кризису, в связи с чем наложил вето на удары по России американским дальнобойным оружием.

Отмечается, что удары американскими системами ATACMS не наносятся вглубь РФ с конца весны этого года. Один раз с того момента Киев планировал использовать их для ударов по России, но Вашингтон ответил отказом.

Ранее СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп дал понять Украине, что для достижения перемирия ей нужно будет пойти на сделку преимущественно на условиях России. Отмечается, что Киев, находясь исключительно в оборонительной позиции, не в состоянии победить в конфликте с РФ.