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24 августа, 23:20

Политика

Захарова назвала нацизмом слова премьера Литвы о россиянах

Фото: vk.com/МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания премьера Литвы Ингриды Шимоните о русских в День независимости Украины являются нацизмом.

По случаю Дня независимости Украины президент Польши Анджей Дуда и Шимоните приехали в Киев. Литовский премьер обратилась к украинцам и сказала, что Киев и Вильнюс будут праздновать окончание конфликта вместе, "со светом, с газом и без русни".

"Нацисты", – сказала дипломат газете "Известия".

Она отметила, что власти Литвы и Украины имеют нацистскую сущность.

Ранее Захарова сообщила, что РФ всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом. Так она прокомментировала репортаж итальянского журналиста Иларио Пьяньерелли с украинским солдатом в кепке со знаком дивизии СС. После публикации материала представитель СМИ заявил, что глубоко сожалеет об этом, однако назвал поднявшееся в соцсетях недовольство "инструментом пророссийской пропаганды".

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