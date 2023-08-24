МИД РФ заявил о сдерживании России и КНР после саммита США – Япония – Южная Корея

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Достигнутые на саммите США – Южная Корея – Япония договоренности имеют конфронтационный характер, а взаимодействие этих трех государств продвигает основную американскую установку по сдерживанию России и Китая. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на итоги встречи.

Как утверждает Захарова, договоренности выдержаны в духе "холодной войны" и нацелены на создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковой архитектуры под предлогом реагирования на международные вызовы и угрозы, в том числе и ракетно-ядерную программу КНДР.

"Военно-политическое взаимодействие трех стран призвано продвигать ключевые установки американского гегемона, в том числе сдерживание России и Китая, заставить суверенные державы подчиняться пресловутому порядку, основанному на правилах", – добавила официальный представитель МИД РФ.

Министерство иностранных дел РФ до этого выразило протест посольству Японии из-за вмешательства во внутренние дела России. В их заявлении отмечается, что протест связан с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого Форума свободных народов ПостРоссии (организация, признанная нежелательной в России).

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