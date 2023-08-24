Беспилотник США заметили над Черным морем

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Беспилотник ВВС США обнаружили над Черным морем. Об этом сообщили RT, ссылаясь на информацию портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По информации портала, разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия и примерно в 08:00 (по московскому времени) был зафиксирован в районе юга Крыма. Он подлетал на расстояние примерно 200 километров по прямой от мыса Тарханкут, а также на 100 километров от Севастополя. Дрон осуществлял сбор данных почти пять часов, добавляет Flightradar24.

Минобороны РФ до этого сообщило, что над Черным морем средства контроля воздушного пространства ВКС РФ зафиксировали полет двух беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые вели разведку в районе Крыма.

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