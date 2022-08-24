Джонсон объявил о новом пакете помощи Украине

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине в размере 63,7 миллиона долларов. Информация появилась на сайте правительства Соединенного Королевства.

Уточняется, что в рамках поддержки Киев получит 850 микродронов, это позволит улучшить возможности по дальнему обнаружению целей.

Кроме того, Украине будут предоставлены 200 новых беспилотников и дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон приехал в Киев по случаю годовщины независимости Украины.

До этого Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине. Кроме того, политики заявили о важности обеспечения безопасности ядерных объектов и обсудили прошедшие переговоры по обеспечению поездки специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

