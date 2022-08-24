Канада и Германия подписали декларацию о намерениях по экспорту водородного топлива в ФРГ

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Канада и Германия подписали декларацию о намерениях создать альянс по экспорту водородного топлива в ФРГ к 2025 году, сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, страна можем стать надежным поставщиком чистой энергии, в которой нуждается мир. Немецкий канцлер Олаф Шольц в свою очередь отметил, что водородное топливо будет играть ведущую роль в поставках энергоносителей в будущем.

Ранее жители немецкого города Байройт освистали министра экономики Германии Роберта Хабека во время его выступления. Хабек говорил о противостоянии с Россией, поставках вооружений Украине, инфляции и энергетическом кризисе в Германии. В руках у митингующих были транспаранты с оскорбительными фразами в адрес министра.

Также сообщалось, что читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали реакцию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на совместное фото президентов России, Турции и Ирана. Ранее политик возмутилась тем, что Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался с Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Она назвала данный снимок "вызовом для НАТО".

