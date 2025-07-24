Фотобанк потерянных питомцев может появиться на "Госуслугах"

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Фотобанк потерянных питомцев может появиться в разделе для владельцев домашних животных на "Госуслугах". Соответствующую инициативу депутаты Госдумы Ярослав Самылин и Владислав Даванков предложили главе Минцифры Максуту Шадаеву, сообщает телеканал "360".

Благодаря фотобанку россияне и представители приютов смогут загрузить в систему фотографию найденного животного, после чего интегрированный в сервис искусственный интеллект сравнит его со снимками из базы потерянных питомцев, заявили парламентарии в своем обращении к министру.

В случае если нейросеть выявит совпадения, владельцев уведомят об этом. Функция будет востребована в контексте развития зоосервисов, подчеркнули авторы инициативы. Помимо этого, она поможет решить социальную проблему и покажет успехи применения искусственного интеллекта в России для потребностей ее жителей.

Ранее депутат Антон Ткачев предложил контролировать количество потерявшихся питомцев с помощью "Котопаспорта", который станет обязательной идентификацией домашних животных. По его словам, данная мера также повысит уровень безопасности и здравоохранения в городах и позволит обеспечить ответственное отношение владельцев к своим питомцам.