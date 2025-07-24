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В Дальницкой общине Одесской области переименовали улицы, названные в честь украинских националистов, сообщает Life.ru со ссылкой на местное издание.

По словам главы общины Сергея Крутюка, новые наименования выбраны как временное решение, пока данные исторические личности не удостоятся более значимых объектов для наименования

"В честь таких героев нашей страны должны быть центральные улицы, а не закоулки. Где по три дома вся улица, это скорее насмешка", – подчеркнул чиновник.

Например, оказалась переименована улица, названная в честь Романа Шухевича, лидера организации Украинской повстанческой армии (УПА) (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ), и поэта и политического деятеля Юрия Липы.

Ранее ФСБ РФ рассекретила допрос бойца УПА и Организации украинских националистов (ОУН) (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Ивана Васюка, который принимал участие в Волынской резне.

Он рассказал, что убил не менее 19 человек, включая женщин. Расправы носили массовый характер и сопровождались мародерством. Бойцы УПА забирали скот, продовольствие и имущество, после чего поджигали дома. Тела оставались в помещениях.

