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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ рассекретила допрос бойца Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (обе являются запрещенными в России экстремистскими организациями) Ивана Васюка, участвовавшего в Волынской резне. Документ, который хранится в архиве УФСБ по Омской области, опубликован на сайте ведомства.

Волынская резкая – массовое этническое насилие, организованное украинскими националистами против польского населения на территории Волыни и Галиции в 1943–1944 годах. По данным польских исследователей, жертвами стали от 50 до 60 тысяч этнических поляков, по другим оценкам, речь может идти о 100 тысячах погибших.

11 июля 1943 года вошло в историю как "Кровавое воскресенье", поскольку в этот день было атаковано более 100 населенных пунктов.

Васюк признался, что принимал участие в десяти налетах и лично убил не менее 19 человек, включая женщин и детей польской национальности. Убийства совершались с использованием огнестрельного оружия, топоров и ножей.

По его словам, расправы носили массовый характер и сопровождались мародерством. Бойцы УПА забирали имущество, скот и продовольствие, а дома поджигали. Тела оставляли в помещениях.

Кроме поляков, убивали украинцев, которые не являлись членами УПА. За полгода отряд уничтожил около 1 500 мирных жителей, рассказал он.

Васюк указал на деревни, где мужское население якобы состояло в УПА и оказывало поддержку боевым отрядам. Среди них: Тынны, Викторовичи, Княсово, Дрохово и другие.

Ранее ФСБ обнародовала архивные документы и копии допросов австрийского сапожника Мартина Фойербаха, который стал палачом нацистов в годы Второй мировой войны.

Свое участие в казнях австриец начал еще до войны в Вене. После аншлюса Австрии Германией в марте 1938 года в предместье Вены Брадер казнили до 200 человек антифашистски настроенных граждан.

