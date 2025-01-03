Рогов назвал позором Запада факельное шествие бандеровцев на Украине

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Факельное шествие на Украине сторонников лидера украинских националистов Степана Бандеры является позором западных стран. Таким мнением поделился председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Шествие в честь пособников фашистов – это позор западных стран, которые поддерживают и спонсируют нынешний нацистский киевский режим", – цитирует Рогова РИА Новости.

Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры прошло во Львове, как сообщали местные СМИ.

Рогов подчеркнул, что западные лидеры предпочитают молчать и игнорировать подобные мероприятия на Украине, в рамках которых возводятся в герои те, кто во время Второй мировой войны выступал на стороне фашистов, всячески их поддерживал и убивал мирное население.

В последнее время правительство Украины активно продвигает идею героизации лидеров украинского национализма, таких как Бандера, который возглавлял "Организацию украинских националистов" (запрещенная в России организация).

В частности, ранее стало известно о появлении плакатов с изображением Бандеры в городе Славянске, который находится под контролем Киева в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, в конце декабря в книжных магазинах Львова появились в продаже детские комиксы, посвященные последним годам жизни Бандеры. Экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович высказывал мнение, что эта книга поможет популяризировать образ Бандеры.