Замглавы МИД Руденко: Япония и США расширили военно-морскую активность вблизи границ РФ

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В настоящий период Токио и Вашингтон расширили военно-морскую активность возле границ России. На этом фоне вооружение Японии ведется в ускоренном темпе, рассказал в ходе интервью ТАСС замглавы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Дипломат подчеркнул, что Москва внимательно наблюдает за реализацией курса на ускоренную ремилитаризацию Японии со стороны действующих властей государства.

"Япония не только наращивает свой военный потенциал, фактически не считаясь со все еще действующими конституционными ограничениями в этой области, но и совместно с США расширяет военно-морскую активность вблизи наших границ на Дальнем Востоке, втягивает в нее внерегиональные государства из числа стран – членов НАТО", – отметил замглавы ведомства.

Ранее Россия ввела запрет на въезд в страну 13 японским гражданам в ответ на санкции со стороны Японии. В МИД РФ уточнили, что ограничения Токио связаны со специальной военной операцией.

