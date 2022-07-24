Захарова заявила, что журналисты ждали появления изоляции рядом с Лавровым в Каире

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Прибывшие на переговоры глав МИД Египта и России журналисты пытались отыскать рядом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым изоляцию. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она поведала, что переговоры начались под прицелом десятков объективов. По ее мнению, журналисты не расходились, ожидая чего-то.

"И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали ее торжественного появления. А она так и не пришла", – написала Захарова.

Ранее Захарова рассказала, что дипломаты из Соединенных Штатов пытались создать иллюзию изоляции России. По ее словам, пока глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Египте, американские дипломаты "бегают в разных странах от дома к дому и умоляют" не фотографироваться с главой МИД РФ, чтобы Москва не смогла использовать данные фото в качестве доказательств отсутствия изоляции.

