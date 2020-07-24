Сенатор Александров заразился коронавирусом

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Из-за заболевания коронавирусом сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила сенатор Людмила Нарусова на пленарном заседании Совета Федерации.
Обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко, Нарусова сообщила, что "расслабляться еще рано, вирус повсюду".
"Я вчера разговаривала с нашим коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии в больнице", – приводит РИА Новости слова Нарусовой.
Алексей Александров в Совете Федерации представляет Калужскую область, ему 68 лет.
Парламентарий отметила, что гости, которые проходят в здание Совфеда, находятся без масок, а после сенаторы, соблюдающие меры безопасности, садятся с ними в один лифт. Матвиенко парировала, заявив, что все приходящие в Совфед проходят тестирование, включая членов правительства. При этом она согласилась, что все без исключения должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и носить маски.
"Никто без тестов не приходит", – подчеркнула она.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что граждане из группы риска по коронавирусу могут получить вакцину уже в августе 2020 года. По предварительным данным, вакцину сначала предложат медицинским работникам и тем, кто чаще сталкивается с больными.
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