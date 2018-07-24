МГИК зарегистрировала доверенных лиц кандидатов на должность мэра Собянина и Кумина

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидатов на должность мэра Москвы Сергея Собянина и Вадима Кумина. Решение об этом приняли на заседании комиссии, передает Агентство "Москва".

Как отметили в МГИК, рассмотрев заявления кандидатов о назначении доверенных лиц, а также заявления самих граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать их. Уточняется, что были зарегистрированы 22 доверенных лица Сергея Собянина и 90 доверенных лиц Вадима Кумина.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.