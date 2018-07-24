Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" для США‍

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" США.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", – заявила дипломат в интервью телекомпании CBN.

Хейли считает, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным была необходима.

Никки Хейли была назначена постпредом США при ООН в январе 2017 года. До этого она занимала пост губернатора Южной Каролины. В публичных выступлениях Хейли неоднократно выступала с критикой в адрес России, не соглашаясь в том числе с политикой Москвы на сирийском направлении. Дипломат заявляла, что не считает РФ другом Соединенных Штатов, так как российские власти придерживаются иных ценностей, нежели США.

По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензя, Хейли "не просто постпред США при ООН": "она фигура политическая, член американской администрации, человек, близкий к президенту Трампу".

Ранее заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд поддержал идею Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на переговоры в Вашингтон. До этого Путин выразил мнение, что его встреча с Трампом в Хельсинки 16 июля прошла в целом успешно. Саммит, как отметил российский лидер, стал началом положительных изменений в двусторонних отношениях, несмотря на то, что некоторые представители американской стороны хотят дезавуировать результаты мероприятия.