Лавров: для Украины "вымаливают" перемирие без дополнительных условий

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Запад "вымаливает" для Украины перемирие без дополнительных условий, от чего украинский президент Владимир Зеленский ранее отказывался. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время выступления на XI Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Министр напомнил, что раньше западные страны говорили о том, что России нужно нанести стратегическое поражение на поле боя. Через какое-то время призыв сменился, и "стали громогласно" заявлять, что Россия не должна победить на Украине.

"То есть фиаско западной стратегии, да и тактики, очевидно, но Европа по-прежнему старается", – передает слова министра ТАСС.

Как указал глава МИД, в отличие от Запада, подходы России в урегулировании на Украине никогда не менялись. По его словам, Владимир Путин в очередной раз подробно подтвердил их во время дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Подходы западных лидеров постоянно изменяются и отражают, по мнению Лаврова, провал их первоначальных замыслов.

Москва не добивается капитуляции Киева, а настаивает на признании сложившихся на земле реалий, сказал ранее Путин. При этом Россия не намерена терять стратегическое военное преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное перемирие, уточнили в Кремле.