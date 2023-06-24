Ситуация на авдеевском направлении полностью контролируется силами РФ – Пушилин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ситуация на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) в настоящее время полностью под контролем Вооруженных сил России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"С Ильей Малым, командиром 114-й бригады, ведущей боевые действия на авдеевском направлении, обсудили текущую обстановку: она полностью под контролем. Ребята показали свои технические разработки подразделения, которые помогают эффективно поражать противника…", – написал он.

Ранее Пушилин заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ отражают атаки украинских сил на всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. По его словам, они продолжают продвигаться вперед, где это возможно.

Происходящее Пушилин назвал очередным сложным этапом для России. Он выразил уверенность, что страна преодолеет эти трудности. Врио главы ДНР призвал общество сплотиться вокруг президента.

Пушилин рассказал о действиях военных РФ в ДНР