Пушилин заявил, что ВСУ предпринимают попытки прорвать оборону на флангах Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки проломить оборону российских сил на флангах Артемовска. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Пушилина, российские военнослужащие предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить прорыва ВСУ и минимизировать обстрелы Артемовска.

Он заявил, что в процессе освобождения города российские силы перерезали основные дороги, по которым снабжалась группировка украинских бойцов в городе. Однако сейчас, подчеркивает Пушилин, для этой цели пригодны даже поля, так как погода улучшилась.

Врио главы ДНР сообщил, что погодные условия "способствуют переброске резервов", и это обуславливает "достаточно напряженную ситуацию по флангам". При этом Пушилин уточнил, что российские военные полностью контролируют ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ в ходе попыток наступления сталкиваются с очень жестким сопротивлением со стороны ВС России. При этом он считает, что нынешние боевые действия имеют решающее значение для исхода конфликта.



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