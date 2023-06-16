Пушилин заявил, что Украина утратила свою субъектность и переговоры с ней нецелесообразны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что переговоры с Украиной нецелесообразны, так как эта страна потеряла свою субъектность. Об этом сообщает газета "Известия".

"Они нецелесообразны ввиду недееспособности Украины. С ней не о чем разговаривать. Украина потеряла свою субъектность, и она управляется извне", – заявил он.

По словам Пушилина, страны, которые ранее выступали гарантами Минских соглашений, нивелировали оказанное им доверие. Он напомнил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признались, что Минские соглашения были нужны, чтобы дать Украине нарастить военную мощь.

Пушилин считает, что единственным возможным выходом из конфликта станет безоговорочная победа России и выполнение целей спецоперации.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что Украина была готова заключить мир с Россией, Москва одобряла соответствующие предложения, однако под давлением США Киев отказался от переговоров.

При этом, по словам Патрушева, конечной целью США является не Россия, а Китай.



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